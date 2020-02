Quanto sei manduriano? - I numeri del quarto appuntamento

Arriva puntuale come ogni lunedì il recap del quarto incontro del quiz-rubrica ideato dal nostro giornale sulla pagina Instagram de La Voce di Manduria. Il contest, basato su domande riguardanti i personaggi e i luoghi simbolo della città al quale chiunque può partecipare sta diventando sempre più popolare, complici la voglia di mettersi alla prova da parte dei partecipanti e la voglia di vincere il contest settimanale. Il contest, oltre a divertire gli utenti attraverso una vera e propria prova di cultura e memoria, permette di conoscere la vera storia di Manduria, attraverso le personalità e i luoghi del passato che hanno caratterizzato la città messapica.

Analizziamo prima i numeri: nel quarto appuntamento del quiz si sono registrati in sole 24 ore (il tempo massimo per rispondere alle domande sulle IG Stories) un totale di 1640 visite al profilo, 1974 visualizzazioni delle stories (un aumento del 45,5% rispetto al terzo turno) e 927 votazioni con 133 partecipanti totali (registrando un incremento del 34,3%!).

In questa quarta puntata solo due utenti hanno registrato il 100% delle risposte corrette! Si tratta di Shelly Stranieri e Alessandra Baldari, che diventano gli utenti più esperti di storia manduriana del quarto turno di “Manduria e i Manduriani” a pari merito!

Dei restanti 131 concorrenti, 12 hanno sbagliato una sola risposta delle 8 domande proposte (9,02% del totale); 22 partecipanti hanno risposto a 6 risposte esatte su 8 (pari al 16,54%); 38 hanno superato di poco al sufficienza, con 5 risposte su 8 (28,57%); il 15,79% del totale, corrispondente a 21 utenti, hanno raggiunto la sufficienza (con 4 risposte esatte su 8). Il restante 27,82% degli utenti non ha affrontato una buona prova con poche risposte esatte(15 concorrenti hanno risposto a 3 domande su 8, 9 hanno registrato 2/8, 6 solo una risposta esatta, 7 concorrenti hanno totalizzato 0%).

Oltre alla classifica parziale tenete d’occhio quella generale, che tiene conto della somma dei voti effettuati durante tutte le manche e che decreterà, a fine contest, il vincitore dell’intero quiz!

Di seguito, pubblichiamo la top10 del quarto turno e la top10 della classifica totale.

N.B.: Molti degli utenti non ha votato in tutte le stories proposte, abbiamo considerato perciò come errato il voto non dato alle domande (LETTERA N).





TOP10 quarto turno

POSIZIONE NOME TURNO 1 TOTALE 1 2 3 4 5 6 7 8 1 _shellystranieri V V V V V V V V 100.00% 2 baldarialessandra88 V V V V V V V V 100.00% 3 _perruccifabio V V V X V V V V 87.50% 4 dariodaggiano X V V V V V V V 87.50% 5 fm_fede V V V V X V V V 87.50% 6 francescocaforio14 V V V X V V V V 87.50% 7 grazianoattanasio V V V X V V V V 87.50% 8 lombardicarlo V V V X V V V V 87.50% 9 lorenzo_pru V X V V V V V V 87.50% 10 lucia_salvatore_b_m V V V V V V X V 87.50%





TOP10 classifica generale