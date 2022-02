Gli alunni del Don Bosco si cimentano nell’arte, nella cultura e nello sport

Si è concluso all’Istituto comprensivo Don Bosco di Manduria il modulo “Insieme è meglio”, fortemente voluto dal dirigente scolastico Roberto Cennoma, articolato in tre moduli formativi diversi fra loro, ma accomunati dallo stesso denominatore: “imparare divertendosi”. L’interesse dimostrato e la grande partecipazione degli alunni, sono stati il chiaro segnale che ci si è mossi nella giusta direzione.

Nel primo modulo gli studenti e le studentesse del Plesso “Fermi” del “Don Bosco” hanno deciso di dar vita a “La Biblioteca parlante”, guidati dalle docenti Grazia Buccolieri e M. Immacolata Favale, in cui, adottando dai pittori impressionisti la tecnica della pittura “en plein air”, si sono divertiti a raccontare oralmente delle storie ambientandole nei siti locali (Corso XX Settembe, Bosco Cuturi, campo calcetto, biblioteca comunale, Salina dei Monaci) registrandole in un video, per permettere che anche chi non possa leggere libri o sia restio a farlo abbia la possibilità di apprezzare la bellezza dei libri.

Il secondo modulo, “Tiro con l’Arco”, ha visto coinvolti gli alunni delle classi terze della scuola media E. Fermi, coordinati dal Prof. Sbavaglia Giancarlo, unitamente alla docente Depasquale Ilaria. I ragazzi hanno letteralmente “centrato il bersaglio”: hanno aumentato la capacità di concentrazione, hanno imparato a gestire l’ansia senza perdere di vista le misure di sicurezza, tenendo una postura e un utilizzo dello strumento adeguati, tutto questo svolgendo un’attività ricreativa molto stimolante.

Il secondo modulo, “Tiro con l’Arco”, ha visto coinvolti gli alunni delle classi terze della scuola media E. Fermi, coordinati dal Prof. Sbavaglia Giancarlo, unitamente alla docente Depasquale Ilaria. I ragazzi hanno letteralmente “centrato il bersaglio”: hanno aumentato la capacità di concentrazione, hanno imparato a gestire l’ansia senza perdere di vista le misure di sicurezza, tenendo una postura e un utilizzo dello strumento adeguati, tutto questo svolgendo un’attività ricreativa molto stimolante.

L’ultimo modulo formativo, infine, dal titolo “Music for inclusion, life skills and sustainability”, finalizzato all’inclusione e all’acquisizione di abilità sociali relazionali ed emotive, ha interessato alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria “Don Bosco”, sotto la guida attenta delle insegnanti Galiano Marcella e Zingarello Pasanisi Lucia. Attraverso coinvolgenti esperienze musicali di gruppo, ha insegnato agli studenti il concetto di lavoro di gruppo, di come ogni strumento sia fondamentale in un’orchestra, addentrandosi nelle basi del ritmo, lettura delle partiture, canto, parlato e pratica strumentale, portando alla luce la naturale propensione che l’essere umano ha per la musica.