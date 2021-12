Profilo Greco a spasso con i bimbi

Una edizione a sorpresa in periodo invernale, dopo le 14 edizioni estive di A Spasso, si dà il via ad una fase nuova e avventurosa dedicata ai bambini. Primo appuntamento Domenica 19 Dicembre ore 12.00 ad Avetrana, scopriremo l’azienda agrituristica Marina Piccola.

Incontro ore 12.00 piazza Kennedy Avetrana. Partenza per azienda agricola Marina Piccola. Spuntino di prodotti tipici e salutari per bimbi e grandi, passeggiata avventurosa per scoprire ulivi secolari di Avetrana, la panoramica dalla terrazza della Marina con vista sulla Salina dei Monaci e verso l’itinerario del ritorno 'li cunti ti li nonni'. I saluti con sorpresa finale per i piccoli intorno alle 15.30.

L’esperienza è per bambini accompagnati, consigliato per bimbi dai 5 a 12 anni, prenotazione obbligatoria.

Costo 10 euro bambino, 5 euro adulto.

Un originale A Spasso guidato da Angela Greco insieme ai bambini è sempre una esperienza meravigliosa da vivere.

Spuntino con prodotti naturali.

Visita guidata a misura di bambino.

Percorso avventuroso tra natura e panorami.

Prenota scrivendo a +39 3381340466 – Guida turistica Angela Greco