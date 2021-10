La manduriana Simona Daversa nel cast del film “Il Commissario Spiedone. L’assassino non sono io"

Si chiama Simona Daversa e sarà una delle protagoniste principali del film tragicomico “Il commissario Spiedone. L’assassino non sono io”, regia di Matteo Pedone. In sala il 22 ottobre nel cinema “Vignola” di Polignano, nel barese, la showgirl manduriana, speaker di Radio Studio2sps, attrice e presentatrice da palco - anche della XII edizione della festa della Voce di Manduria - vestirà i panni di Malena, una donna aristocratica e boriosa.

Figlia della nobile famiglia Martini, Malena vive in una reggia signorile con la madre e la servitù, luogo tanto maestoso quanto funesto. Sarà, infatti, la casa Martini a divenire luogo del delitto a causa della morte della sua proprietaria. A occuparsi dell’omicidio sarà il Commissario Spiedone, un uomo arrogante e imbroglione, che riuscirà a risolvere il caso con l’aiuto di alcune intuizioni di terzi. Il Commissario Spiedone, già fiction per emittenti televisive come Antenna Sud, Telespazio Tv, Calabria tv e Lazio Tv compie l’importante passo raggiungendo il grande schermo della sala cinematografica.

Cento minuti di girato tra Oria, Martina Franca, Polignano e Casamassima con un cast corposo che vede la spiccata presenza di attori come Gigi Distaso, protagonista di programmi comedy anni novanta come Gommapiuma su Canale 5 e Drive In di Antonio Ricci e l’attrice cabarettista Francesca Cirone. E ancora, Gigi Attrice, Cascella Giuseppe, Daniele Condotta, Donato Francone, Franco De Giglio, Pietro Ciciriello, Anna Rita Elia, Sandra Santoro, Vincenzo Alghieri, Fadwa Rerhare, Giuseppe Romanelli, Vincenzo Martire, Dario Norcia, Annamaria Palermo, Maria Moscatelli e Giada Albanese. Il film “L’assassino non sono io” vede in aiuto regia Cinzia Clemente, ai costumi Rosa Lorusso, alla scenografia Enzo Angelini e Michele La Fortuna, Pino Loconsole per la sigla, produzione Blomb Pictures.

Marzia Baldari