Alla scrittrice Anna Giuliano “Le notti sul Golfo - Premio del Mediterraneo”

Dopo le offese e le lettere feticiste ricevute, la scrittrice dell’eros e dell’amore ottiene la sua rivincita. Anna Giuliano da Uggiano Montefusco, con il suo ultimo libro “Intreccio Amore e Psiche” riceve l’importante riconoscimento da “Le Notti sul Golfo, Premio del Mediterraneo”, l’evento che venerdì 24 settembre a Pozzuoli ha premiato le eccellenze della televisione, del cinema, della letteratura e della musica italiana.

Un festival culturale a tutto tondo e un red carpet campano che ha visto sfilare i volti noti dello star system italiano come la show girl Valeria Marini, l’attore Luca Capuano, noto soprattutto per il suo ruolo di Adriano Riva nella soap opera Cento Vetrine, l’attore e conduttore di Martina Franca Beppe Convertini, il cantante vincitore della quindicesima edizione di Amici Sergio Sylvestre, l’attore e sex symbol italiano Roberto Farnesi, il cantautore Francesco Baccini e altri personaggi dello spettacolo italiano.

L’ambito premio del Mediterraneo, consegnato alla scrittrice Giuliano per il suo sequel appassionante dei travagli amorosi di Marjsol e Andrea, è stato l’apogeo che ha incoronato il tour di promozione del romanzo tra Venezia e Roma. “Intreccio Amore e Psiche” è stato, infatti, presentato ed esposto in vetrina alla Venice Art Gallery della città lagunare e al Teatro Petrolini di Roma. A moderare la presentazione del libro della scrittrice a Venezia è stata Maria Palladino, ideatrice e curatrice della Mostra Collettiva Internazionale “Amore e Pische”. Presenti a Venezia anche Roberto Molteni, il pittore che ha trasposto gli intrighi amorosi del libro in sette dipinti erotici esposti nella stessa mostra e due esponenti del gruppo musicale Saturno Contro che hanno tradotto la storia d’amore del libro in una canzone. Un prodotto trasmediale, quello di Anna Giuliano che permesso ai suoi protagonisti immaginari di migrare dalle pagine di un libro alla tela di un quadro, sino alle note di una composizione.

Marzia Baldari