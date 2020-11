Caso di Covid alla Borsellino, la comunicazione al Comune via email ma gli uffici erano chiusi

A proposito del corto circuito nelle comunicazioni tra la direzione dell’Istituto scolastico Don Bosco e l’assessore alla Pubblica istruzione e quindi al sindaco di Manduria i quali non sarebbero stati informati della chiusura del plesso della scuola dell’infanzia “Borsellino” per un caso di Covid positivo in una docente, arriva la risposta della scuola.

A quanto pare, quindi, la comunicazione del caso di infezione e della sospensione delle lezioni per due giorni (oggi e domani), sarebbe stata fatta venerdì pomeriggio per posta elettronica indirizzata al comune di Manduria. Evidentemente sia il sindaco che l’assessore che ieri avevano dichiarato di non essere stati al corrente di alcun caso di Covid nelle scuole (l’assessore soprattutto lamentandosi della mancata comunicazione), non avevano avuto la possibilità di aprire la posta elettronica del comune.

Alle docenti e responsabili a tutti i livelli del plesso in questione che si sono scatenate contro il giornale colpevole dell’errore di battitura che ha trasformato il cognome della dirigente in Domata anziché Damato Luisa, consigliamo di procurarsi i numeri di telefono dell’assessore e del sindaco oppure, in mancanza di questi, in caso di emergenza e per fatti così importanti per la comunità in cui si vive e si lavora, di contattare l’ufficio dei vigili urbani che rispondono sempre.