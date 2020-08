​La difesa di Rio de Mar: “l’assembramento colpa di troppi imbucati”

La proprietà del lido «Rio de Mar» di San Pietro in Bevagna, fatto chiudere l'altro ieri con provvedimento del questore di Taranto per inosservanza delle norme anti Covid nel corso di un evento musicale organizzato la notte di ferragosto, ha presentato una richiesta di revoca della misura. Ad occuparsene è stato l’avvocato Pasquale De Laurentis che ieri mattina, per conto dei suoi assistiti, ha depositato in Prefettura una memoria che contiene una serie di motivi che renderebbero inappropriato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.



Nella sostanza i gestori dello stabilimento situato sul litorale Borraco, marina di Manduria, sostengono di aver messo in pratica tutte le misure necessarie a garantire il distanziamento sociale così come prevedono i decreti in materia emanati dal presidente del Consiglio e dalla Regione Puglia. La difesa dell’impresa sostiene che il pubblico «autorizzato» a prendere parte alla festa non superava le duecento unità, così come era stato previsto e descritto nella relativa segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presentata al Comune di Manduria. La folla documentata invece dalle foto e dai numerosissimi video postati sui social dagli stessi partecipanti allo spettacolo notturno, sostiene l'impresa, sarebbe composta dai numerosissimi giovani non invitati che si sarebbero «imbucati» attratti dalla musica ad alto volume. La zona sotto il controllo degli addetti alla sicurezza, afferma sempre la difesa della società, era recintata e delimitata da corde.





L’istanza è ora al vaglio della rappresentanza di governo e della Questura di Taranto che valuteranno le giustificazioni dell’impresa e la descrizione dell’evento così come è stato documentato dal personale del commissariato di polizia di Manduria presente quella notte con il dirigente Maurizio Greco. Gli agenti di polizia in borghese che evidentemente tenevano d’occhio l’iniziativa precedentemente pubblicizzata, avrebbero documentato tutto con foto e video che mostrerebbero ben altro diverso di quanto dichiarato dalla proprietà del lido. Oltre alla chiusura dello stabilimento, l’impresa è stata sanzionata con una multa di 400 euro.