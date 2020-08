Gattini chiusi in un sacco di plastica salvati grazie ad un cane

Avrebbero fatto una fine orribile due gattini abbandonati in aperta campagna chiusi in una busta nera della spazzatura. A salvarli per un puro caso, è stato un manduriano che si era recato nei pressi del vecchio aeroporto militare sulla Manduria Oria per far correre il suo cane. E' stato il cane a fermarsi vicino al sacco facendo così insospettire il suo padrone. E’ successo ieri mattina. L’uomo con il suo cane stavano passeggiando nei campi quando hanno sentito miagolare. Il suono che diventava sempre più debole proveniva da una busta nera gettata probabilmente da un’autovettura in corsa.

Quando si è avvicinato ed ha aperto il sacco, il manduriano ha fatto la dolorosa scoperta: due gatti nati da poco annaspavano sfiniti dalla sete e dalla insopportabile temperatura che si era creata all’interno della busta di plastica.

Il manduriano non ha esitato a prenderli e a portarli con sé. I due gattini che sono stati rifocillati e salvati appena in tempo da sicura morte, si stanno riprendendo, uno dei due che sembra aver sofferto di più, si trova ancora in una condizione critica. «Sul nostro territorio – scrive la persona che ci ha inviato le immagini, parente di chi si è presa cura dei gatti -, sono presenti varie associazioni di volontari alle quali rivolgersi senza essere così meschini e senza cuore».