«Strada sbarrata dal cantiere del depuratore»

Una condizione di pericolo viene segnalata da più parti attorno al cantiere del costruendo depuratore consortile in zona Urmo-Specchiarica. Gli scavi effettuati in questi giorni sul selciato stradale, avrebbero lasciato dei veri a propri crateri privi di adeguata segnalazione che espongono a serio rischio gli automobilisti che percorrono quel tratto soprattutto nelle ore serali. Sul profilo social del movimento “Manduria Noscia” è stata pubblicata una foto che mostra una rete arancione che circonda uno scavo priva di qualsiasi segnalazione luminosa o cartellonistica.

L’ostacolo copre per metà la carreggiata.«Fate attenzione, ecco come si rispettano le norme sulla segnalazione degli ostacoli in caso di cantieri stradali», scrive Cosimo Breccia nel denunciare il pericolo. «Nei pressi del depuratore in costruzione, via Chidro salendo verso Manduria – scrive - buio pesto e neanche un segnale o un lampeggiante per cantieri; se avranno le stesse accortezze nella gestione del depuratore siamo messi davvero bene», commenta ancora Breccia che chiama in causa le autorità addette al controllo. «Dove sono i nostri dirigenti? Possibile che nessuno riesca ad imporre a queste aziende il rispetto delle regole?», si chiede il leader del movimento.

La stessa cosa avevano chiesto giorni fa gli amministratori del comune di Avetrana che in una nota stampa lamentavano situazioni di pericolo e danni al manto stradale di propria competenza (la zona residenziale Urmo-Belsito), procurato dai mezzi meccanici della società che sta realizzando l’opera.