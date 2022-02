Non è lui il ladro ma un suo "sosia"

Era stato denunciato e rinviato a giudizio con l’accusa di aver rubato un’autovettura e ad incastrarlo erano state le immagini di una telecamera di sorveglianza che lo immortalavano mentre s’impossessava della macchina. Dopo cinque anni di processi il colpo di scena: non era lui il ladro, probabilmente un suo sosia. Non si spiega diversamente l’assoluzione con la formula piena che è stata riconosciuta al 49enne manduriano, R.S., manduriano che nel lungo processo è stato difeso dagli avvocati Cosimo Micera e Manolo Gennari.

I fatti risalgono al 2017 quando, il 23 febbraio di quell’anno, il manduriano T.B. fece l’amara sorpresa di non trovare più la sua Ford Focus dove l’’aveva parcheggiata. Dopo vane ricerche, l’automobilista si rassegnò alla perdita dell’autovettura e ne denunciò la scomparsa.

Le forze dell’ordine iniziarono subito le ricerche partendo dal luogo dove la Ford era stata parcheggiata, trovando lì vicino un impianto di videosorveglianza con le telecamere puntate proprio sul luogo dove l’auto era stata sottratta. Grazie a quelle immagini, gli investigatori riconobbero il presunto ladro, volto già noto per i suoi precedenti specifici, che fu così segnalato alla Procura della Repubblica di Taranto. Il pubblico ministero Lucia Isceri ottenne il processo per il 49enne chiedendone la condanna per furto. Per la giudice, invece, a rubare la Ford Focus è stato un altro, rimasto sconosciuto, molto somigliante all’imputato.