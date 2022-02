Una raccomandata del Comune ci mette 70 giorni per arrivare al destinatario che abita a 600 metri

Una raccomandata spedita dal comune di Manduria il primo dicembre scorso è arrivata al destinatario ieri. Settanta giorni per percorrere circa seicento metri, tanti quanto dista l’abitazione a cui era destinata la missiva. Colpa del servizio postale lumaca?

Secondo il destinatario della missiva dietro al ritardo si nasconderebbe una furbata perché la raccomandata notificata era un avviso di accertamento per omesso versamento di un tributo locale che risale al 2016, quindi sul filo della prescrizione che sarebbe intervenuta se la spedizione dell’atto non fosse stata fatta entro il 31 dicembre 2021. Il contribuente manduriano non le manda a dire così ha deciso di condividere i suoi dubbi rendendo pubblica la storia con la foto della “cartelle lumaca”. «È impensabile – scrive - che addirittura una raccomandata datata 01.12.2021 mi sia stata recapitata in data odierna alle ore 13.20 (ci ha messo 70 giorni per arrivare nello stesso comune). Ovviamente conosco bene questo sotterfugio che si usa per non far andare in prescrizione il tributo di cui nella missiva. Credo però che il cittadino abbia il diritto di essere informato su queste problematiche in tempo utile senza ricorrere, mi ripeto, a questi sotterfugi».

La cartella in questione è relativa al mancato versamento della sull’occupazione di suolo pubblico. «Premettendo che a tutti può capitare per qualsivoglia motivo di non ottemperare a quanto dovuto al comune», ammette il contribuente onesto ma fortemente sospettoso.