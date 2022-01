Macabro ritrovamento tra i rifiuti: lapide con foto e nome dei defunti

La spazzatura abbandonata ai margini delle strade anche del centro abitato, sono la piaga di Manduria. Non era mai accaduto, però, che tra i rifiuti di cucina, scarti di edilizia e pattume vario, si dovesse trovare una lapide funeraria con tanto di nomi e foto dei defunti. È quanto ci segnala una nostra lettrice che ci manda la foto del macabro ritrovamento.

«Ero andata ad accudire una colonia di gatti in via Magna Grecia - racconta la lettrice che è un0attivista animalista -, e ne approfittavo per fare pulizia del marciume che abbonda ai bordi della strada, quando ho visto quella cosa e sono inorridita». La stele era capovolta e quando la protagonista l'ha girata le è venuto un colpo: era proprio una lapide tolta da una tomba e gettata lì tra arance marce e rifiuti vari. La strada in questione è via Magna Grecia, alla periferia nord di Manduria, un avia frequentatissima e densamente abitata.

«In un primo momento sono andata via di corsa sinceramente spaventata, ma poi sono tornata indietro per fotografare l’oggetto e renderlo pubblico e denunciare con disgusto l’accaduto; quanto vorrei sapere chi ha avuto il coraggio di disfarsi di una cosa così intima e personale», conclude la testimone che non si dà pace.

Naturalmente oscuriamo i volti e i nomi riportati sulla lapide dalle quali si potrebbe risalire perlomeno ai parenti o eredi del triste ricordo.