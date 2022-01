Rave party tra Sava e Lizzano sventato dalla polizia

C’è chi si preoccupa della diffusione del virus e chi pensa di trasgredire le regole e le leggi organizzando assembramenti fuori legge. A sventare un rave party nelle campagne tra Sava e Lizzano sono stati gli agenti di polizia del commissariato di Manduria che hanno bloccato sul nascere l’appuntamento che si sarebbe dovuto tenere nel weekend. Gli organizzatori del rave party sono stati individuati e denunciati. I particolari nel comunicato stampa della polizia pubblicato di seguito.

I servizi di controllo del territorio organizzati dal Questore di Taranto dr. Massimo Gambino e finalizzati al rispetto della normativa anti-Covid, costanti in tutta la provincia, hanno consentito di impedire ieri il verificarsi di un rave party.

In particolare, gli equipaggi della Volante del Commissariato di Manduria hanno notato una numerosa ed insolita presenza di giovani nella zona adiacente un uliveto sulla S.P. 118 Lizzano-Sava.

Atteso che la zona in passato è stata teatro di rave party, i poliziotti, supportati anche da ulteriori equipaggi provenienti dalla Questura di Taranto, hanno avuto modo di accertare che proprio in quell'area erano stati posizionati alcuni strumenti per la diffusione musicale, chiaramente finalizzati all'organizzazione di una festa.

Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie impegnate nell'attività di controllo del territorio, si è proceduto a far cessare l'evento musicale. Nel prosieguo delle indagini, verranno verificate dall'Autorità Giudiziaria competente le responsabilità dei promotori ed organizzatori del rave party.