I manduriani contagiati dal Covid raggiungono quota 844

Nuovo bollettino sui contagi a Manduria e nuova impennata dei positivi che raggiungono quota 844 e 15 in attesa di tampone che raggiungano la cifra record di 859 persone toccate dal virus. In due giorni i nuovi contagiati sono stati 89. Quest’ultimo dato pubblicato, fotografa la situazione dell’8 gennaio.

Questo invece lo stato dei nuovi contagi in Puglia e nella provincia di Taranto registrati nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi di positività nell’intera regione sono stati 7.278 con 87.269 tamponi eseguiti. Quattro i decessi legati all’infezione virale.

La provincia di Taranto, sempre nelle ultime 24 ore, ha registrato 835 nuovi positivi; 2.288 la provincia di Bari, 1.050 provincia di Foggia, 708 la Bat, 846 la provincia di Brindisi, 1.451 la provincia di Lecce.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 69.410 mentre 475 sono ricoverate in area non critica e 49 in terapia intensiva.