Manduria nuovo record: due siti per il compostaggio vicini di casa

La società Manduriambiente che gestisce la discarica sulla via per San Cosimo a Manduria, ha presentato al comune una variazione su una autorizzazione integrata ambientale già precedentemente ottenuta, relativa alla realizzazione di un impianto per la trasformazione dell’umido. Attualmente il sito tratta solo la parte secca e tal quale del rifiuto solido urbano proveniente dai 17 comuni del distretto manduriano e da altri del brindisino e del barese. Con questo nuovo investimento, la società per azioni controllata dal Gruppo Iren di Reggio Emilia, intende accrescere il profitto sfruttando il business della parte organica del rifiuto prodotto dai comuni che attualmente, nella provincia di Taranto, conferiscono negli impianti di compostaggio di Laterza, Ginosa, Taranto e Eden 94 di Manduria.

Gli uffici ambiente del comune Messapico hanno presentato delle osservazioni alla variazione di autorizzazione, sollevando problemi relativi ad alcuni terreni sui cui è nata la discarica che non sono stati mai espropriati per cui risultano ancora intestati ai proprietari originari.

La variazione richiesta non riguarderebbe l’aumento di volumetria delle attuali vasche di raccolta del rifiuto tal quale, né del futuro impianto di compostaggio, ma solo la disposizione dei capannoni.

L’ente competente al rilascio definitivo delle autorizzazioni è la Regione Puglia. Il futuro impianto di compostaggio di Manduriambiente che avrà una capienza sino a trentamila tonnellate di rifiuto organico, diventerà il quinto della provincia di Taranto, la più fornita di tutta la Puglia. Manduria, da parte sua, diventerà l’unico comune della regione ad averne due, tra l’altro confinanti tra loro.