Rifiuti non conformi, partono le prime multe e la spazzatura si ammassa nei quartieri

Tolleranza zero dell'amministrazione comunale di Manduria sulla non corretta differenziazione della spazzatura. Dopo gli avvertimenti dei giorni scorsi con il mancato ritiro dell'umido misto a materiale non organico («umido sporco»), oppure contenuto in buste non biodegradabili, da ieri sono iniziate le sanzioni. Per la prima volta una pattuglia dei vigili urbani ha accompagnato gli operatori della Gialplast, la società incaricata del ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, multando una quindicina di utenze indisciplinate, tra private e commerciali, che oltre a doversi riprendere la spazzatura differenziata male, dovranno pagare al comune una sanzione di 50 euro. Ad accompagnare la polizia municipale c'era anche il responsabile della regolarità del contratto Giallast-Comune, Andrea Occhilupo.

C'è però chi non si piega agli inasprimenti iniziando una vera e propria battaglia che rischia di degenerare. È il caso dei residenti delle palazzine del quartiere «Padre Pio» che al mancato ritiro dei bidoncini che a quanto par dura da diversi giorni, hanno deciso di raccogliere alla meglio l'immondizia prodotta e di ammassarla sino a creare una barriera che impedisce il passaggio delle auto.

Non sono i soli, comunque, a lamentare un eccesso di regole da parte della pubblica amministrazione. È dell'altro ieri la protesta dei proprietari dell'hotel Morgans di Manduria che denunciano il mancato ritiro dell'immondizia ritenuta non conforme e rimasta per tre giorni fuori dall'albergo con evidenti danni all'immagine per la struttura.

L'assessorato all'ambente del comune Messapico retto dall'avvocatessa Ketty Perrone, cerca da parte sua di trovare rimedio alla scarsa quantità di differenziata che pone la sua città tra gli ultimi posti in provincia per quantità di indifferenziato che va a finire in discarica.



I dati pubblicati nel portale «Osservatorio rifiuti» della Regione Puglia, aggiornati a settembre 2021, provano infatti che solo il 54,6% dei rifiuti solidi urbani manduriani (quelli domestici per intenderci), viene riciclato in carta, vetro, metallo e organico mentre il 45,4% viene buttato tal quale negli impianti di smaltimento. Meglio di Manduria fanno tutti gli altri comuni del circondario come Sava che manda in discarica il 29,1%, Avetrana il 18,1%, Maruggio il 26,7, Fragagnano il 17%, Lizzano il 38,8%, Torricella il 31,4%.

Peggio di Manduria solo i comuni di Pulsano e San Marzano di San Giuseppe che occupano rispettivamente l'ultimo e il penultimo posto della classifica provinciale con Manduria che è terzultima. Una posizione che richiede interventi per diffondere il rispetto della raccolta differenziata e per migliorare le percentuali della raccolta.

L'amministrazione comunale della città del Primitivo, quindi, sta adottando tutte le misure che ritiene utili per risalire la china rischiando così l'impopolarità portata dalle multe elevate dai vigili urbani che anche nei prossimi giorni pattuglieranno il territorio in compagnia dei netturbini.