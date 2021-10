Anziana derubata da falsa dottoressa dell'Inps

Un’altra insidia per gli anziani che vivono soli in casa viene segnalata da una nostra lettrice rimasta vittima di un furto ad opera di una donna che si è spacciata come addetta dell’Istituto di previdenza sociale, Inps.

Questa signora, descritta come molto distinta e dall’eloquio convincente, si è presentata in casa dell’anziana facendosi passare come una dottoressa incaricata dall’Inps per valutare la domanda di pensione che la vittima aveva effettivamente presentato tempo prima.

Una volta conquistata la fiducia della padrona di casa che l’ha fatta accomodare in cucina, la finta dottoressa ha compilato un modulo con delle domande pertinenti a cui la vittima ha risposto con facilità. Terminato il compito, la truffatrice ha chiesto all’anziana se avesse una banconota da dieci euro con la lettera “Elle” compresa nel numero di serie e che se l’avesse trovata avrebbe avuto la precedenza nella conclusione della pratica.

Del tutto soggiogata dalla bravura della falsa impiegata dell’Inps, la povera donna, inseguita dalla ladra, si è recata nel punto dove conservava i soldi senza trovare la fatidica banconota con la lettera “della fortuna”. Dispiaciuta di questo, la truffatrice l’ha consolata chiedendo di vedere la pratica della pensione con la quale avrebbe fatto qualcosa per aiutarla. Approfittando dell’allontanamento dell’anziana che ha perso tempo nel trovare tutti gli incartamenti, la malvivente si è impossessata del borsello e dopo aver preso appunti della domanda di accompagnamento, si è congedata promettendo di velocizzare la pratica.

La delusione è stata doppia quando l’anziana ha scoperto che erano spariti le 250 euro che conservava nel cassetto preso di mira con l’inganno dalla truffatrice.

La disavventura della signora sia di avvertimento per tutti coloro che vivono da soli e che possono essere facili vittime di truffatori senza scrupoli.