Due arresti e sei persone denunciate dai carabinieri della compagnai di Manduria

Due arresti, 16 denunce a piede libero e una persona segnalata quale assuntore di sostanze stupefacenti, sono il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Manduria e finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare riguardo all’assunzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La Stazione di Manduria, nel corso di tali attività ha tratto in arresto:

- un 68enne di Manduria, dovendo espiare la pena di anni 4 e mesi 9 di reclusione poiché riconosciuto colpevole di truffa in concorso continuata e violazione di norme fallimentari, in esecuzione al provvedimento di cumulo di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;

La Stazione di Maruggio, ha tratto altresì in arresto:

- un 51enne di Maruggio, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione al provvedimento di revoca della predetta misura per numerose violazioni degli obblighi imposti e ripristino della custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.

Nel medesimo contesto 16 persone sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria Tarantina, poiché ritenute responsabili di diversi reati: 4 per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere, 6 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, 2 per violazioni dell’obbligo di quarantena imposto dalle Autorità, 2 per realizzazione di opere abusive e mancanza del titolo abitativo, 1 per rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico e dello stato psicofisico dall’uso di sostanze stupefacenti e 1 sorvegliato di P.S. per guida con patente revocata.

Inoltre veniva segnalata alla Prefettura di Taranto 1 persona quale assuntore di sostanza stupefacente, sono stati sequestrati complessivamente gr. 0,80 di cocaina, gr 29,22 di hashish e gr. 2,40 di marijuana. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto ad analisi presso il L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. (Nota stampa dei carabinieri)