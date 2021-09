Padre Gabriele si è spento lontano dalla "sua" Manduria

«Uniamoci tutti in preghiera per accompagnare il nostro caro Padre Gabriele che ci ha lasciati per raggiungere il Padre». E' uno dei tanti saluti dei tantissimi manduriani che hanno conosciuto e amato padre Gabriele Maccariello, deceduto oggi a Saviano, in provincia di Napoli, sua terra d'origine. Aveva 79 anni, gran parte dei quali vissuti a Manduria dove ha servito nella chiesa di San Michele Arcangelo. Tre anni fa fu allontanato contro la sua volontà dalla città Messapica che amava. Da allora non aveva mai abbandonato i contatti con i tanti manduriani con i quali aveva costruito amicizie e nutrito affetto.

Padre Gabriele seguiva da lontano le vicende di Manduria e spesso contattava la nostra redazione per intervenire sui fatti che accadevano in città. Tra questi a colpirlo particolarmente è stata la vicenda dei bulli che hanno mobbizzato il povero Antonio Stano. Particolarmente addolorato è stato per la fine che ha fatto la “sua” chiesa di Sant'Angelo, da tre anni ingabbiata in un’impalcatura allestita dopo i danni, mai riparati, causati da una tromba.

Tutti noi de La Voce di Manduria esprimiamo profondo dispiacere per la perdita del combattivo religioso e ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi parrocchiani.