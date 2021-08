Tromba d'aria fa crollare muri e fa volare i gazebo del Parco

Oltre alla pioggia e alla grandine anche una tromba d’aria si è abbattuta su Manduria. La zona più colpita è quella del versante orientale del centro urbano con maggiore forza nel rione Santa Gemma. Lì il vento ha sradicato un gazebo finito su un’auto che era parcheggiata nelel vicinanze.

Fortunatamente non ha colpito persone o auto un’altra pesante struttura in acciaio che è volata letteralmente a diversi metri abbattendosi su una strada senza macchine né persone. Dalle caratteristiche e dimensioni si tratterebbe di una delle tante coperture circolari del Parco archeologico.

Altre immagini mostrano infine la potenza del vento che ha abbattuto un muro di cinta di tufi in via Abramo Fontana, sempre nella periferia Est della città. Al momento non si segnalano feriti.