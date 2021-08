Il misterioso tubo dell’acqua che attraversa una strada pubblica: la denuncia di Breccia

Un tubo dell’acqua che attraversa la strada interrato alla meglio sotto l’asfalto che l’usura lo ha fatto venire fuori sporgendo pericolosamente per diversi centimetri dal piano di calpestio.

Una trappola, soprattutto per i veicoli su due ruote, che nessuno pare voglia eliminare. La strada in questione è quella che porta alla contrada “Li Castelli”, dalla provinciale Manduria San Pietro in Bevagna girando all’incrocio per Avetrana.

Ieri c’è stato il primo incidente fortunatamente senza vittime, ma solo con tanta uva sprecata. Un carrello pieno di grappoli di Primitivo appena vendemmiati, passando sul tubo dell’acqua ha avuto un sobbalzo che ha fatto quasi rovesciare l’intero contenuto.

«Ho denunciato il pericolo già da cinque giorni, mandando anche le foto sia ai vigili urbani che ai responsabili dell’ufficio tecnico comunale, ma pare che a nessuno importi niente», afferma in consigliere comunale Mimmo Breccia che ieri ha pubblicato un video in cui si mette in evidenza la misteriosa condotta idrica sicuramente non pubblica. «Si muoveranno quando accadrà la disgrazia di qualche centauro», dichiara preoccupato Breccia che oggi ripeterà la segnalazione agli uffici preposti.