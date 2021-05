«Mio padre marcisca in prigione», lo sfogo della figlia di Angela, la manduriana uccisa dal marito

«Marcisca in prigione per il male che ha fatto, che muoia da solo». A parlare è Eleonora Bianco, figlia della manduriana Angela Dargenio uccisa ieri a Torino dal marito Massimo Bianco che le ha esploso contro cinque colpi di pistola. La figlia 26enne della coppia si è sfogata così davanti ai giornalisti che l’attendevano all’uscita della questura di Torino dove è stata portata per le formalità di rito. «Se me lo avessero detto che sarebbe finita così non ci avrei mai creduto. Mi sembra di vivere un'altra vita», ha aggiunto la giovane prima di essere soccorsa da una ambulanza per un malore.

L'interrogatorio di Massimo Bianco, guardia giurata di origini brindisine, è stato invece interrotto su richiesta - accolta - del suo avvocato: l'uomo, frastornato e in lacrime, ha fatto accenno a un altro uomo e avrebbe parlato anche di discussioni avute con l'ex moglie relative ai soldi per i figli. Tutto in maniera confusa. Così la richiesta dell'avvocato di interrompere l'interrogatorio.

La coppia si era separata a novembre dello scorso anno e da allora il marito si era trasferito in un altro appartamento sempre nello stesso palazzo dove abita anche la figlia Eleonora, madre di una bimba avuta con il suo compagno. Un secondo figlio di sedici anni viveva invece con la madre.

È stato sul pianerottolo di quel condominio, ieri pomeriggio che il 50enne ha atteso l’arrivo della moglie. Era andata a fare la spesa e quando è arrivata ha preso l’ascensore sino al terzio piano dove all’uscita ha trovato la guardia giurata che l’ha freddata con cinque colpi della pistola d’ordinanza. (Nella foto, Angela Dargenio nella sua Manduria durante la festa patronale del 2019)