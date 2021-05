Falda inquinata, gli ambientalisti presentano due esposti in Procura

A seguito dell’ordinanza emanata per motivi igienico sanitari dal sindaco Gregorio Pecoraro, con la quale vieta l’utilizzo delle acque di falda dai di pozzi ricadenti nel perimetro di 1500 metri dalla discarica Manduriambiente in località La Chianca, i Verdi di Manduria e l’associazione Azzurro Jonio, con due diversi esposti indirizzati alla Procura della Repubblica di Taranto, hanno chiesto che si faccia chiarezza sulle eventuali responsabilità della società che gestisce la discarica in questione.

«Ricordiamo che l’ordinanza sindacale - si legge in una nota diffusa congiuntamente dai due ambientalisti -, si è resa necessaria a seguito della comunicazione da parte di Arpa Puglia degli esiti delle attività di controllo 2019 e 2020, dai quali è emerso il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione stabilite dal T.U.A. per le acque sotterranee di Manganese, Ferro, Nitriti, Cianuri liberi e Azoto Ammoniacale.

I due esposti alla Procura sono stai firmati dagli avvocati ambientalisti Anna Mariggiò, commissaria dei Verdi Manduria e Francesco Di Lauro dell'associazione Azzurro Jonio.