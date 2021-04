Covid, aggiornamento dei contagi e dei ricoveri a Manduria

A Manduria i positivi al coronavirus sono 241 mentre quelli in attesa di tampone sono 164. O dati diffusi dal sindaco si riferiscono alla data del 5 aprile. Questa invece la situazione dei posti letto occupati dell’ospedale manduriano.

Ieri i pazienti Covid ricoverati al Giannuzzi erano in tutto 68, di questi 7 erano in gravi condizioni in rianimazione.

Sempre ieri si è tenuta la conferenza dei sindaci della Asl ionica. In quella occasione al sindaco di Manduria i vertici Asl hanno ancora una volta assicurato che dopo l’emergenza pandemica il reparto di nefrologia come l’intero presidio del Giannuzzi torneranno ad essere attivi come prima della conversione in presidio Covid.