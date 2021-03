Aggiornamento Covid, in crescita i contagia a Manduria

Crescono ancora i manduriani contagiati e quelli in isolamento in attesa di tampone.

Secondo l’ultimo report diffuso dal Comune di Manduria, alla data del 21 marzo i residenti positivi al tampone erano 157 (18 in più rispetto al precedente dato) mentre i sospetti positivi che attendono il test in isolamento sono 241, dodici in più del precedente.