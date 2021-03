Covid, sono 130 i manduriani contagiati, in crescita quelli in attesa di test

I manduriani positivi al coronavirus sono 139, cinque in meno del precedente report e 229 quelli sospetti in attesa di tampone che invece crescono di 14 unità. Il dato diffuso ieri dal comune di Manduria risale però al 18 marzo e non è aggiornato al più recente del 21.

Intanto ieri nel centro vaccinale della palestra scolastica dell’Istituti G.L.Marugj è ripresa la vaccinazione degli ultraottantenni.

Complessivamente ieri sono stati effettuati 120 somministrazioni, 60 per chi fa la prima dose e 60 per chi fa la seconda.