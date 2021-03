Situazione della pandemia in Puglia e nel tarantino

In attesa dei dati sui contagi a Manduria che l’amministrazione comunale si ostina a nascondere, ecco la situazione della pandemia in Puglia e nella provincia di Taranto.

Ieri il bollettino epidemiologico della Regione Puglia indicava 1.438 nuovi positivi nella regione di cui 334 nella provincia di Taranto.

La situazione dei ricoveri era invece la seguente. I posti letto occupati di persene contagiate dal virus con sintomi erano 192. Il Marianna Giannuzzi ne ospitava 57, 5 dei quali in gravi condizioni in rianimazione. I decessi attribuiti al Covid in Puglia, nella giornata di ieri, sono stati 32, tre nel tarantino.