Zero gradi di temperatura, sotto la neve nell’acqua gelida del fiume Chidro, marina di Manduria. Pazzo o salutista o esibizionista. Comunque sia, un coraggio e una tempra non comune quella dimostrata da un giovane che ieri, domenica 14 febbraio, ha sfidato “Burian”, il clima gelido proveniente dalla Siberia che ha imbiancato le coste salentine e diversi territori della Puglia.

Sotto lo sguardo stupito di numerosi testimoni, incappucciati e coperti di tutto punto, fermi sulle sponde del fiume per ammirare l’insolito paesaggio innevato delle spiagge di San Pietro in Bevagna, uno sconosciuto giovane dal fisico asciutto e muscoloso si è portato su un punto della sponda del fiume dove si è spogliato e rimasto in costume da bagno si è immerso nelle gelide acque come niente fosse. Mentre i curiosi lo filmavano commentando l’esibizione, l’«uomo di ghiaccio» è uscito dall’acqua e si è rituffato restando per un po’ nell’acqua mentre i fiocchi di neve imbiancavano la sabbia.

Non si hanno notizie sulla provenienza e l’identità del misterioso protagonista dell’eccezionale performance.