Diffusione del virus nella regione e in provincia, a Manduria vietato sapere

Dall’ultimo bollettino della Regione Puglia nelle ultime 24 ore nella regione si sono registrati 765 nuovi positivi, 194 nella provincia di Taranto che porta a 17.902 il numero totale dei contagiati dall’inizio della pandemia. I decessi nella regione sono stati 8, nel tarantino 2.

I dati relativi al comune di Manduria trasmessi ieri dalla Prefettura, non sono stati diffusi dal sindaco Gregorio Pecoraro che continua a tenere per sé e per pochi del suo entourage la conoscenza del livello di diffusione del virus nella popolazione Messapica.

Grazie al puntuale bollettino della Asl sullo stato di ospedalizzazione dei malati Covid della provincia ionica si apprende invece che l’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ospita attualmente 53 pazienti, 5 dei quali in gravi condizioni ricoverati in rianimazione. In tutti gli ospedali Covid delal provincia i ricoveri sono 307.