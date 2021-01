Tre bambini delle elementari contagiati dal coronavirus

Terzo caso di un bambino delle elementari contagiato da coronavirus. Il focolaio (forse è ora che si definisca così), è sempre l’istituto comprensivo “Prudenzano” di Manduria. Ieri il Dipartimento di prevenzione della Asl, accertata la positività di un alunno che frequenta la stessa classe di quarta elementare dove si era presentato il secondo caso di contagio, ha comunicato l’allarme alla dirigente scolastica e al referente per Covid dell’istituto situato sul viale Mancini.

«È pervenuto allo scrivente – si legge – la segnalazione di un caso confermato di Sars-Cov2 di un alunno del vostro istituto scolastico». Per motivi di sanità pubblica, «tutti i docenti e gli alunni individuati dal dirigente – prosegue la lettera indirizzata anche alle famiglie di tutti gli alunni e ai docenti del “Prudenzano” -, sono sottoposti a provvedimento di quarantena dalla data odierna (ieri, Ndr) fino al 3 febbraio».

Il provvedimento di isolamento, chiarisce la nota del Dipartimento, «è valido solo per gli alunni, i docenti e gli operatori scolastici interessati, non per i componenti delle loro famiglie».

Il primo contagio al Prudenzano di cui si è avuta notizia su una bambina di terza elementare, risale a venerdì della scorsa settimana. Da quella data sino al martedì successivo, l’attività didattica in presenza era stata sospesa solo per due classi, quella frequentata dalla bambina positiva e un’altra che utilizzava gli stessi docenti. Tutte le altre classi, dopo una sanificazione delle due aule sospese e gli ambienti comuni, hanno continuato la lezione in presenza. Nel frattempo un altro bambino si è contagiato determinando, questa volta, la sospensione dell’attività in tutto l’istituto. Ma il virus, evidentemente, si era già trasmesso al terzo bambino, compagno di classe del secondo positivo. E si spera che si sia fermato lì.