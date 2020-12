​Tunnel con tasselli e trapano sulla piazza, per gli assessori va bene così ma Breccia insiste

Il tunnel degli addobbi natalizi su Piazza Garibaldi, ancorato con trapano e tasselli che forano il basolato di marmo, sono regolari e non lasceranno danni alla pavimentazione. Lo ha assicurato l’assessore comunale alla cultura, Andrea Mariggiò che ha avuto a sua volta assicurazioni dai responsabili dell’impresa “Memmola” incaricata della fornitura e montaggio di tutti i decori natalizi per un importo di tredicimila euro.

«Abbiamo fatto togliere qualche fisher superfluo ed abbiamo fatto applicare una protezione che preservi il basolato dalla ruggine», dichiara ancora l’assessore Mariggiò avendo a sua volta avuto garanzie in tal senso dall’impresa che accredita come «espertissima nel suo settore avendo allestito luminarie simili in molte piazze del Salento compresa Piazza Sant’Oronzo di Lecce».

In effetti, dalle foto inviateci, l’unica modifica apportata all’impianto sono delle stoffe poste tra le piastre di ferro (già aggredite dalla ruggine) e il pavimento.

«L’alternativa sarebbe stata di non farla montare oppure di spostarla nei giardinetti della villa comunale», si giustifica ancora l’assessore alla cultura Mariggiò. Per quello ai Lavori pubblici, invece, Piero Raimondo, da noi interpellato, il problema non sembra esistere in quanto di competenza del suo collega di giunta.

Per tanti cittadini che non hanno apprezzato l’«opera» e per lo stesso progettista della Piazza Garibaldi, l’architetto Nino Filotico (già contestatore dei lavori di realizzazione che avrebbero modificato il suo progetto iniziale), esisterebbe solo una cosa da fare: «sostituire tutte le lastre a carico di chi ha fatto i fori, dare pubblicità al costo dell’operazione».

Intanto come aveva promesso di fare, il consigliere comunale Cosimo Breccia ha inoltrato ieri una lettera alla soprintendenza ai beni archeologici e del paesaggio.

«Le piastre di basamento della struttura in questione – scrive - fissate direttamente sui marmi della Piazza senza alcun isolamento, sono in ferro arrugginito e, considerando che il presente arredo natalizio insisterà almeno sino il 07/01/2021, è inevitabile che irrimediabilmente comprometteranno l’estetica della Piazza con macchie indelebili di ruggine. La stessa stabilità dell'intero lastricato – prosegue la nota - sarà indubbiamente compromessa dalle inevitabili infiltrazioni di acqua che insidieranno i fori effettuati». Nella stessa lettera poi il consigliere di “Manduria Noscia” giudica «surreale ciò che è accaduto tanto quanto assurdo è il fatto che la ditta appaltatrice abbia potuto compiere tale azione indisturbatamente e senza la supervisione o addirittura il consenso dell'Amministrazione in carica». Consenso, invece, che c’è stato.