Covid a Manduria, cresce la curva

Siamo a 156. L’ultimo aggiornamento del sindaco di Manduria relativo al 30 novembre parla di ben 156 positivi al Covid e 64 cittadini in stato di sorveglianza e isolamento fiduciario.

L’aumento – soprattutto nell’ultima settima – è stato pressoché lineare: solo il 21 novembre – appena dieci giorni fa - i manduriani positivi al Coronavirus erano ben 34 in meno rispetto a ieri. Ma il dato che fa più riflettere - e che forse genera più apprensione - riguarda la crescita rapida degli ultimi giorni: in sole ventiquattrore si sono registrati 10 casi in più (il 29 novembre i positivi erano 146), che si sommano all’incremento di una dozzina dei tre giorni precedenti (il 26 novembre scorso i manduriani positivi erano 134).

I numeri in un certo senso “confortanti” di inizio novembre hanno quindi lasciato il passo a dati molto più severi: la prima comunicazione ufficiale del mese scorso è datata 11 novembre e riportava “solo” 43 manduriani positivi al Coronavirus. Questo dato è il termometro fedele della pericolosità del virus e dimostra di quanto il contagio negli ultimi tempi abbia corso molto forte.

Se è vero che i numeri vanno interpretati, è altrettanto vero che l’aumento dei positivi della settimana scorsa – per quanto preoccupante – era stato come detto pressoché lineare: se gli incrementi però saranno quelli degli ultimi tre giorni, presto non sarà più un errore parlare di crescita esponenziale della curva dei contagi a Manduria.

Allerta massima, dunque. Il virus si combatte e si può battere rispettando le norme sul distanziamento sociale e l’uso della mascherina, ma non va sottovalutato e soprattutto non deve essere nascosto.

Gianpiero D’amicis