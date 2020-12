​Depuratore: attenzione, il ricorso al Tar non esclude lo scarico a mare

L’ordinanza del TAR che di fatto impone la sospensione dell'atto ministeriale contenente il rifiuto di deroga per lo scarico alternativo dei reflui del depuratore di Manduria-Sava è solo un primo, tiepido, passo in una lunga e tortuosa strada ancora piena di insidie politico-ambientali e punti interrogativi.



C’è molto ancora da valutare e capire, leggendo tra le righe di questa ordinanza senza dimenticare come e perché si è giunti a questo punto. Poco c’è, al contrario, da rallegrarsi.

Questo provvedimento rappresenta, infatti, solo una sospensione rispetto all’atto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contenente il rifiuto di deroga (rispetto allo scarico in corpo idrico e quindi in mare) per lo scarico alternativo dei reflui del depuratore di Manduria-Sava. Il TAR, pertanto, non boccia lo scarico a mare ma decreta solo la sospensione di un atto ministeriale che nel merito verrà discusso nell’udienza fissata per il prossimo giugno 2021.

Il tribunale amministrativo regionale, pertanto, accoglie sì le tesi dei due ricorrenti, Regione Puglia e Comune di Manduria, ma senza entrare neanche in questo caso nel merito delle rispettive tesi che, come ben sanno i più informati, appaiono molto diverse e discordanti tra loro. Non è un mistero infatti che la Regione Puglia spinga verso una soluzione che preveda lo scarico dei reflui derivanti dalla depurazione nel bacino di Torre Colimena (e quindi da lì direttamente in mare tramite il canale della spiaggetta), mentre le scelte del Comune di Manduria (in questo supportato da Legambiente locale) verterebbero più verso il progetto di una grande area di fitodepurazione delle acque reflue del depuratore presso la zona della Marina: soluzione, quest’ultima, dai risvolti molto controversi perché la forte vicinanza al mare di quest’area lascerebbe aperti molti dubbi di natura ambientale soprattutto in caso di acque poco affinate che, inevitabilmente, rilascerebbero sostanze dannose per l’ambiente (ad esempio metalli pesanti) a due passi dalla costa, cosa che di fatto non sarebbe molto diversa da uno scarico diretto in mare.

Il provvedimento del TAR, inoltre, non interviene in alcun modo sulla questione della localizzazione del depuratore (l’unica cosa che sembra mettere d’accordo Regione Puglia e Comune di Manduria), non chiarendo se i lavori di costruzione dello stesso possano andare avanti o meno.

Gabrio Distratis