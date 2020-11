Depuratore con scarico al suolo, la parola e le speranze al Tar di Bari

Resta al Tar di Bari la controversia sullo scarico a mare tra regione Puglia e comune di Manduria contro il ministero dell’Ambiente. Con una decisione presa ieri, il Tar di Bari si è espresso contro il diniego ministeriale. La controversia resta quindi al tribunale amministrativo pugliese che si riserva pertanto di decidere sulla sospensiva in oggetto.



Per l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente del Comune di Manduria, avvocatessa Ketty Perrone, si tratta di un passaggio assolutamente positivo.

Lo scorso settembre il comune Messapico aveva aderito al ricorso presentato dalla Regione Puglia contro il Ministero in relazione alla “richiesta di deroga scarichi sul suolo impianti di depurazione Nardò, Porto Cesareo e Sava Manduria”. La richiesta si era “ufficializzata” attraverso il ricorso al Tar di Bari. Il ministero dell’Ambiente aveva contestato all’ente regionale – e di riflesso al comune di Manduria – la competenza territoriale del tribunale amministravo barese.

La controversia

Una legge nazionale prevede che il depuratore consortile che sta nascendo a Specchiarica dovrà avere per forza lo scarico a mare. Questo perché sia l'impianto che i buffer (scarichi) distano circa due chilometri dalla costa, quindi ad una distanza inferiore da quella consentita che è individuata dalla stessa legge in cinque chilometri per gli scarichi di acque reflue urbane con portate giornaliere medie tra 5.001 e 10.000 metri cubi.

Il problema è tutto lì ed è lo stesso che si è sempre contestato: il sito non è adatto ad un’opera di questo tipo. La Regione poi, dopo aver finanziato l’opera praticamente fino al suo completamento, ha cercato di fuggire dalla stessa legge nazionale ricorrendo al Tar e chiedendo di fatto una deroga alla normativa nazionale già in vigore. Eccezione però che lo stesso ministero definisce “una deroga della deroga”: le eccezioni al divieto di scaricare al suolo (impossibilità tecnica piuttosto che eccessiva onerosità) sarebbero già concesse dalla normativa nazionale, ma risulterebbero inapplicabili in riferimento al depuratore di Specchiarica.

