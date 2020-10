​Depuratore: il Tar obbliga l’Aqp ad “aprire gli armadi”

L’Acquedotto pugliese dovrà rendere pubblici tutti gli elaborati progettuali relativi al costruendo depuratore consortile di Manduria e Sava in fase di ultimazione sulla costa manduriana, in località Urmo-Specchiarica. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale amministrativo della Puglia accogliendo il ricorso presentato da un ambientalista di Avetrana a cui l’ente idrico aveva rigettato la domanda di accesso agli atti. L’episodio contestato risale al primo aprile scorso quando la struttura territoriale operativa di zona dell’ente idrico si era opposta alla consegna degli atti richiesti da un gruppo di cittadini contrari alla realizzazione dell’opera contestata da larghe fasce della popolazione e dal comune di Avetrana.



La conquista della trasparenza degli atti, raggiunta grazie agli avvocati Francesco Di Lauro del foro di Taranto e Claudio Linzola del foro di Milano, che hanno istruito il ricorso per conto degli ambientalisti, permetterà di sapere, scrivono i giudici, «l’ostensione del capitolato speciale di appalto e del cronoprogramma dei lavori di realizzazione del depuratore nel Comune di Manduria». Con la stessa sentenza non è stata concessa invece la consegna del contratto d’appalto stipulato con l’impresa aggiudicataria della gara ed esecutrice dei lavori in corso, la «Putignano e Figli», poiché contiene «profili privatistici» del rapporto tra impresa, componenti della società e stazione appaltante.

Gli ambientalisti hanno fatto già sapere che affideranno gli elaborati tecnici a degli esperti che verificheranno la correttezza di tutte le procedure sin qui seguite. È convinzione dei ricorrenti che qualche passaggio non sia stato rispettato potendo quindi appellarsi e fermare in qualche modo il progetto tanto osteggiato. Di questo ipotetico nuovo percorso giudiziario si sono già impegnati gli stessi legali, Di Lauro e Linzola che da tempo curano gli interessi dei vari comitati ambientalisti di Manduria e Avetrana.

L’Associazione Azzurro ionio, che ha stimolato e sostenuto il ricorso, saluta con favore questa affermazione di un diritto che dovrebbe essere scontato in una democrazia reale, ma che evidentemente non lo e’ per certi potentati politico -amministrativi come Aqp, da sempre pervicacemente ostile a qualsiasi ingerenza ‘dal basso’ , in un tanto collaudato quanto discutibile sistema di appalti per la depurazione con scarico nelle piu’ belle e tutelate zone naturali salentine, da Torre Guaceto a Porto Cesareo, passando per la riserva naturale Salina dei Monaci, dove si sta costruendo il depuratore di Urmu Belsito.

“Questa - conclude l’avvocato Francesco Di Lauro, già presidente di Azzurro Ionio -, e’ solo la prima delle iniziative giudiziarie che la associazione sta per promuovere per cercare di assicurare, in questa vicenda, almeno i fondamenti della democrazia e della legalità".

Nazareno Dinoi