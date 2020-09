No scarico a mare, il video appello di Romina Power: "venite per favore, bisogna fare qualcosa"

Più disposta che mai a dare il suo contributo alla causa ambientale, Romina Power lancia un appello video per far partecipare il maggior numero di persone alla manifestazione prevista per sabato pomeriggio a Specchiarica e alla Salina dei Monaci di Torre Colimena.

La cantante da sempre vicina alla lotta delle popolazioni contro l'ipotesi di uno scarico a mare del depuratore consortile di Sava Manduria, lancerà un appello diretto a tutti i candidati alla presidenza della Regione Puglia e ai candidati del posto affinchè s'impegnino a scongiurare l'ipotesi dello scarico dei reflui in mare.