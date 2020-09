Turismo enogastronomico, un forum a Manduria

Domani, mercoledì 16 settembre, al via il nuovo evento di TEGing Puglia, un' occasione per presentare gli affiliati, le novità e gli sviluppi progettuali. La fondatrice Paola Puzzovio, esperta di Turismo EnoGastronomico,

racconterà importanti novità e obiettivi raggiunti e in fase di sviluppo. Presenterà la rete tarantina e promuoverà le nuove affiliazioni.

La linea progettuale condivisa con Carmen Valente, manager di Salento delle Murge, Tania Dibenedetto di Masserie didattiche di Puglia, e con il presidente Dario Daggiano, G.A.L. di Terre del Primitivo, sarà esplicitata negli interventi dei relatori.

Partnership, sinergie, progetti e reti alla base dell'incontro e del progetto TEGing Puglia. Concluderà Rocky Malatesta, responsabile sviluppo prodotti turistici di Pugliapromozione.

Grazie alle cantine affiliate e al sommeliere Giorgio Syrigos si potrà partecipare ad un breve tour del vino delle terre tarantine. L'evento nel rispetto delle normative anti Covid è a numero chiuso e all'aperto per meglio garantire la sicurezza dei partecipanti.

L'invito è rivolto agli affiliati, agli operatori di settore e alla stampa che vorrà partecipare rispondendo a questa email.

Inoltre, per far parte del progetto, senza sostenere nessun costo, basta compilare il modulo sul sito ufficiale TEGing Puglia: www.teging.it.