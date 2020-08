Discoteca all'aperto con assembramenti incredibili nel lido privato

Se le spiagge libere manduriane non le controlla nessuno o le controllano male, su quelle private le cose non vanno meglio. Anzi, in alcuni casi molto peggio. È quanto è successo ieri in uno dei cinque stabilimenti balneari delle marine manduriane dove si è scatenata una vera e propria festa in acqua con scene che richiamano le calche notturne di molte discoteche che tanto scandalo stanno suscitando nell’opinione pubblica pugliese.

La foto che vi mostriamo, estratta da un video registrato ieri pomeriggio, dà bene l’idea dell’assoluta mancanza di controllo da parte dei gestori che hanno permesso il ballo di gruppo proposto dal dj in barba a quanto prevede la norma anti Covid prevista dal decreto del presidente della Regione Puglia per quanto riguarda le attività turistiche come stabilimenti balneari e spiagge.

E' bene ricordare che tra gli obblighi imposti ai gestori, c’è quello che prevede di «riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale (familiari, partner, Ndr)». E ancora: «Anche l’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite».