Accoglienza turistica e provincialismo, il parere e le proposte dell'ambientalista Di Lauro

«Non mi stupisce il risentimento dei turisti baresi dopo quanto accaduto. Mi irrita invece molto un certo genere di commenti di manduriani, i quali, piuttosto che scusarsi ed essere solidali, la buttano nello sciovinismo più provinciale della serie: “andate a Pane e Pomodoro”. Veramente triste, deprimente».

Francesco Di Lauro prende così parte al dibattito nato su social dopo la lettera di un gruppo di turisti baresi che si lamentano dell’accoglienza avuto durante il loro weekend a San Pietro in Bevagna rovinato dalla pioggia di ieri che ha quasi sommerso la loro autovettura e dal comportamento giudicato «cafone» del proprietario dell’alloggio che avevano preso in affitto.

L’ambientalista Di Lauro che ha recentemente annunciato la propria candidatura come indipendente nella lista del movimento «Manduria Noscia» per un posto in Consiglio comunale, prende così le distanze dai numerosi commenti d’intolleranza contenenti frasi ingiuriose nei confronti dei turisti baresi, prende spunto dallo spiacevole episodio per avanzare dei suggerimenti.

«Tra le proposte che mi piacerebbe il futuro governo della città adottasse – dice - c'è una polizza assicurativa per risarcire i turisti di tutti i danni subiti, come appunto un’accoglienza inadeguata, il furto, prezzi speculativi in alberghi e ristoranti, danneggiamento per calamità naturali. Si tratterebbe – prosegue il presidente dell’associazione “Azzurro Ionio” -, di inoltrare una richiesta al Comune il quale dovrebbe nella maggior parte dei casi prendere l'iniziativa, una volta a conoscenza dei fatti ed accertatane la veridicità».

Di Lauro approfondisce così la sua proposta. «Occorrerebbe poi stabilire una graduatoria, se la normativa lo consente, con meccanismi premiali per gli esercizi che fanno vera accoglienza e portano alto il nome e la vocazione turistica della città, arrivando fino alla chiusura, se amministrativamente possibile, degli esercizi che si distinguono per maleducazione, scarsa igiene, mancanza di professionalità e così via nell'accoglimento dei turisti. Indispensabili corsi di aggiornamento per tutti i soggetti che operano nel settore, dal lavapiatti al proprietario della struttura. Questo è il minimo – prosegue - per poi poter chiedere ai turisti stessi reciprocità di comportamento. La cultura del turismo basato sull'ambiente, sulla accoglienza che nasce dalla civiltà e non dal profitto – dice l’ambientalista - sono i veri beni di cui potremmo disporre senza limiti, ma per questo bisogna cominciare da zero, con tolleranza zero. Tutto quanto di negativo accade in città e nelle marine – conclude l’avvocato Di Lauro -, ha una sola origine: l’assoluta, inequivocabile ed inqualificabile mancanza di autorevolezza della classe politico-amministrativa locale, per niente attenuata (anzi!) da una più che discutibile gestione commissariale cosiddetta 'antimafia'».