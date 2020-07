​Rifiuti non conformi e non ritirati: è caos

Da parte della Igeco e del comune di Manduria, l’operazione «tolleranza zero» che costringe gli utenti a separare la spazzatura che producono, sta funzionando alla grande portando la differenziata, nell’ultima settimana, addirittura al 61% contro il 40% precedente. Ma i cittadini non hanno la stessa visione e lamentano continui disservizi e mancanze da parte dell’impresa. Alle proteste per la spazzatura non ritirata perché «non conforme», crescono le segnalazioni del mancato ritiro dei bidoncini soprattutto nelle zone marine. Si direbbe che il personale impiegato sia insufficiente a coprire l’intero territorio, anche se l’azienda assicura che «prima o poi passeranno per il ritiro». Attesa inutile in moltissimi casi.



Ieri da una manduriana che rispetta alla lettera la separazione dei rifiuti, è giunta una segnalazione inedita: la busta trasparente contenente l’organico è stato considerato «non conforme» e quindi non ritirata, perché tra l’umido, hanno spiegato gli operatori, «erano presenti dei piatti di plastica». In effetti, ha spiegato inutilmente la signora, si trattava di materiale biocompostabile. «Ho telefonato al numero verde ed hanno detto che avrebbero mandato qualcuno per il ritiro», spiega la signora che ieri pomeriggio attendeva ancora la squadra per svuotare il suo organico «non conforme» perchè scambiato per plastica.

L’altro ieri il responsabile della regolarità del contratto Igeco per conto del comune, il dottore Andrea Occhilupo, ha dovuto disporre una raccolta straordinaria di spazzatura non conforme che non era stata ritirata creando in alcuni punti delle montagne di immondizia, brutte da vedere e soprattutto pericolose dal punto di vista igienico. «Chiediamo ancora un po’ di pazienza e maggiore collaborazione, vedrete che i vantaggi saranno per tutti», afferma Occhilupo. I manduriani la pensano diversamente.

Ci scriveva ieri Francesco De Benedetto. «Segnalo che in data odierna in via Sicilia a San Pietro in Bevagna non è stato ritirato l'organico. Ho provveduto alle ore 12 con segnalazione al numero verde e mi hanno risposto che il servizio termina alle 16 e che quindi sarebbero passati. Alle 15,40 altra telefonata al numero verde dove l’operatore che aveva contattato il responsabile del servizio per San Pietro, mi ha detto di lasciare fuori casa il bidone che sarà ritirato domani».