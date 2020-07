Confcommercio gestirà l’informazione turistica per conto delle Riserve naturali

L’associazione di categoria Confcommercio sede di Manduria si occuperà anche quest’anno della gestione dei servizi turistici per conto delle Riserve naturali di Manduria. I responsabili delle due organizzazioni, Alessandro Mariggiò e Dario Daggiano, hanno stipulato una apposita convenzione che prevede una serie di servizi a carico dell’associazione dei commercianti in cambio di un contributo pari a cinquemila euro.

La Confcommercio si occuperà per tutto il periodo estivo, dell’informazione sull’offerta turistica del territorio; della distribuzione del materiale informativo; l’assistenza turistica nella ricerca della disponibilità ricettiva; organizzazione di visite guidate e laboratori didattici; servizio di prenotazione di visite guidate nel Parco archeologico, musei, mostre e così via; organizzazione di eventi con degustazioni di prodotti locali ed altre attività. Inoltre Confcommercio metterà in rete l’attività dell’Info Point di piazza delle Perdonanze a San Pietro in Bevagna che gestisce con l’associazione Com&Com.