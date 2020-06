Se ne va anche «Uccio», batterista de «I Bugiardi», testimone delle feste di strada

È morto questa mattina dopo una lunga malattia, Leonardo Dimitri, manduriano, tra i fondatori storici del gruppo musicale folk e leggera, «I Bugiardi». Di professione cavamonti e, per un periodo, macellaio, l’anziano batterista, autodidatta come tutti i componenti del suo gruppo, aveva 78 anni.

Conosciuto come «Ucciu Pizzarieddu», è stato rappresentante di quel genere artistico proletar-popolare e leggero, sempre distante dai riflettori e ingiustamente sdegnato dalla cosiddetta musica colta o d’autore o di tendenza. Con «I Bugiardi», sciolti ormai da tempo, è andata via la musica delle feste di quartiere, delle strade illuminate dalle lampadine legate in serie davanti al palco, la musica degli incontri nei cortili e nelle case per le ricorrenze gioiose.

Nella foto di gruppo che risale agli inizi degli anni Settanta, la primissima formazione de «I Bugiardi» con (tra gli altri e in ordine sparso), Leonardo Dimitri (Ucciu Pizzarieddu), Leonardo Gennari (Ballinsè), Nicola Dilauro, Mimmo Portogallo e Antonio Calò (Baffone).

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 16,30 con omelia nella chiesa di San Giovanni Bosco.