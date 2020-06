​“Il Giannuzzi pronto a dire addio anche ai diabetici”, la denuncia di Lorenzo Bullo

«La sanità è un diritto essenziale che non ha bisogno di slogan da campagna elettorale, ma di fatti concreti». È quanto afferma il candidato del centrodestra manduriano, Lorenzo Bullo, che accende i riflettori su un altro servizio medico che rischia di scomparire. «Contrariamente a quanto si sforzano di far credere alcuni – scrive Bullo -, continua l’inesorabile depotenziamento dei servizi offerti dall’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. A patire questa volta – prosegue l’avvocato -, sono i circa 3.500 pazienti diabetici che da una settimana non hanno più assistenza. Il pensionamento del medico specialista che si occupava di tale importantissimo servizio – fa sapere Bullo - ha infatti sospeso tutte le prestazioni comprese quelle già prenotate».

Secondo il candidato sindaco a capo di una coalizione composta “Idea”, “Forza Italia”, “Fratelli d’Italia”, “Sud in Testa”, “Tutti insieme per Manduria” e “Progetto Manduria” -, l’organico ridotto dei medici dell’Unità di Medicina interna, non consentirebbe il distacco di professionisti da dedicate all’ambulatorio diabetologico rimasto scoperto, determinando così l’interruzione delle visite con gravi disagi per l’utenza affetta da una patologia così debilitante che necessita di interventi di estrema urgenza. Per evitare il perdurare di questo stato di cose, aggravato dall’impossibilità di prenotare visite ad altre strutture ospedaliere della provincia già intasate per il blocco delle prestazioni durante il lockdown per l’emergenza Covid-19, il candidato «chiede alla direzione sanitaria l’immediato supporto medico in sostituzione di quello in quiescenza».