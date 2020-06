Chi potrà garantire il rispetto delle norme anti covid sulle spiagge affollate? Le istituzioni non sono pronte o mostrano impreparazione, ed ecco che si fanno avanti i gestori dell’accoglienza con una proposta che potrebbe interessare tutti. Ma prima il loro grido di dolore. «Migliaia di turisti, seppur registrati sul portale della Regione Puglia e tracciati, ogni giorno saranno mischiati casualmente a residenti e a giornalieri provenienti dall’entroterra, per poi dirigersi tutti ogni sera nelle loro case, con le loro famiglie: come sarà possibile gestire eventuali focolai o fenomeni di contagio?». A chiederselo sono gli imprenditori del settore ristoro e alberghiero delle marine di Manduria che lanciano l’allarme e poi una proposta. «Il problema principale dell’estate 2020 – dicono - si chiama Covid-19, ignorare questo, da parte delle autorità ci lascia basiti».



A parlare, in rappresentanza di otto tra ristoratori e albergatori che operano sui diciotto chilometri di costa della città Messapica, è Cristian Caraccio, titolare di uno dei più conosciuti hotel della riviera manduriana. «Quella che è già iniziata – afferma - sarà una stagione che vedrà, oltre ai residenti e turisti, anche tanti villeggianti giornalieri che si riverseranno dai comuni dell’entroterra brindisino e sarà il caos, l’arrembaggio; migliaia di persone – si fa notare – che dopo la giornata sulla spiaggia torneranno a casa e non sapranno con chi sono stati a contatto; il virus fantasma – teme Caraccio -, farà ping pong sulle spiagge dove gli assembramenti sono e saranno ordinaria follia».

Un assaggio lo si è avuto in questi ultimi fine settimana con i litorali presi d’assalto da quel turismo mordi e fuggi che mal si concilia con l’ordine e con il rispetto delle regole in un territorio, tra l’altro, assolutamente sprovvisto di controlli e misure di prevenzione e persino di cartelli informativi.

Il portavoce della protesta fa poi notare un’altra incongruenza nelle disposizioni valide solo sulla carta. Quelle che obbligano le imprese dell’accoglienza a monitorare gli ospiti conservando le loro generalità per almeno due settimane. «A che serve tracciare gli avventori – insiste l’imprenditore - se poi il maggior tempo del giorno lo passano in spiaggia senza alcuna misura di prevenzione?». Il timore delle imprese è reale e tocca aspetti di responsabilità diretta su ciò che potrebbe accadere. «Noi ci preoccupiamo della nostra clientela ma poi la mandiamo allo sbaraglio nel caos delle spiagge affollate dove si potrà contagiare e portare il virus indietro contagiando le nostre imprese».

Tutte questioni che sono state già portate all’attenzione delle autorità locali rimaste sinora sorde. «Da oltre un mese facciamo proposte a questo comune narcotizzato, ma per assurdo pare non si voglia rendere le spiagge sicure ai bagnanti, come dovrebbe essere in un periodo di pandemia dove si deve garantire la sicurezza sanitaria». Consapevoli della difficoltà di controllare diciotto chilometri di spiaggia per il 98% libera, con circa 150 accessi al mare, gli addetti ai lavori lanciano l’idea. «Si affidi a chi opera sul territorio e lavora a contatto con la gente – spiega Caraccio - la possibilità di collaborare e dare servizi ai bagnanti spaventati di trovarsi senza il controllo». Si tratta insomma di stipulare speciali concessioni con le imprese dando loro la possibilità di amministrare tratti di arenile dove gestire in proprio la sicurezza sanitaria con le misure di distanziamento. «Chiediamo semplicemente di poter collaborare ed operare in sicurezza, di poter espandere i nostri spazi, di creare zone delimitate in spiaggia, come avviene in altre parti d’Italia, per gestire la profilazione obbligatoria per legge negli hotel, lidi, ristoranti, pizzerie, tutte cose che costerebbero zero a questa amministrazione».

Nazareno Dinoi