​Quanto rifiuto differenziato produce Manduria? La Regione vorrebbe saperlo

Il comune di Manduria è l’unico della provincia di Taranto a non comunicare alla Regione Puglia la produzione mensile di rifiuti solidi urbani. La triste realtà (già segnalata tempo fa dal nostro giornale) emerge dal «Portale Ambientale» dove le tabelle della città messapica sono completamente vuote. I dati in questione che dovrebbero indicare la quantità della spazzatura prodotta e conferita suddivisa per tipologia (differenziata e indifferenziata), vengono inseriti direttamente dai comuni che accedono direttamente nel registro del portale attraverso un codice identificativo.

Una procedura importante e necessaria che serve a stabilire la percentuale di rifiuto differenziato prodotto dalle comunità in base alla quale viene determinato il costo del servizio. Tale percentuale, che valuta la capacità di riciclo di una popolazione, serve anche a stabilire il rispetto della percentuale minima prevista di differenziazione dei rifiuti al di sotto della quale i comuni e le aziende che gestiscono il servizio di raccolta pagano delle penalità in termini economici. Quest’anno, ad esempio, la percentuale di differenziazione della spazzatura domestica non deve essere inferiore al 75% mentre sino a qualche mese fa la percentuale era del 60%. Quale sia stata la performance raggiunta dai manduriani non è dato sapere. E siamo gli unici in tutta la provincia e tra i pochi comuni della regione Puglia a non poterlo sapere.