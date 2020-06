​Le nostre domande sulla discarica attendono risposte dal Comune

Sono passati diciassette giorni lavorativi da quando, mediante pec, abbiamo inviato una richiesta di accesso agli atti al comune di Manduria per chiedere di conoscere tre aspetti che riteniamo siano di pubblico interesse.



Le domande che abbiamo posto rispettivamente al dirigente Claudio Ferretti, all’ex dirigente Enzo Dinoi e alla segretaria generale, Maria Eugenia Mandurino, riguardano i rapporti, economici e non solo, tra la società Manduriambiente e l’amministrazione pubblica.

In particolare ci interessa sapere se l’impianto-discarica situato sulla via per San Cosimo alla Macchia è in regola con i certificati di accatastamento e collaudo; se la società che lo gestisce, la «Manduriambiente Spa» è in regola con il pagamento della Tari e di altri tributi locali e con le royalty a favore del Comune per ogni tonnellata di spazzatura proveniente da altri comuni.