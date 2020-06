Amoroso e i Boomdabash girano il video di "Karaoke" a San Pietro in Bevagna

Dopo il successo di «Mambo Salentino», gli artisti salentini Alessandra Amoroso e i Boomdabash, scelgono le marine manduriane per girare il video del loro nuovo brano, Karaoke, pronto a diventare il tormentone dell’estate 2020. Da venerdì una quarantina di persone tra addetti alla produzione, regista, addetti alla scenografia e alle coreografie e tecnici, hanno alloggiando all’Hotel Aquarium di San Pietro in Bevagna sulla cui spiaggia ieri sera hanno registrato la parte finale del video di Karaoke, una festa in stile caraibico sulla sabbia bianchissima illuminata dalle lampadine appese e con musica sparata a palla da un enorme impianto acustico. Protagonisti della festa d’estate la bella Alessandra Amoroso con i Boomdabash e una quarantina di comparse, tutti manduriani selezionati nei giorni precedenti. La festa notturna sulla spiaggia di San Pietro in Bevagna conlcude il viaggio che i cinque amici percorrono a bordo del pullmino Wolkswagen di colore giallo anni ’60, già utilizzato nel video di Mambo Salentino, con tappe alla Salina dei Monaci, sulle dune di Specchiarica, il Fiume Chidro.

Perchè proprio San Pietro in Bevagna? Per due motivi che li spiega a La Voce di Manduria Angelo Cisternino, detto Blazon (voce del gruppo). «Intanto perché abbiamo voluto dare la meritata visibilità a questi posti bellissimi che a torto non trovano spazio nelle vetrine nazionali e internazionali. Tutto il Salento è incantevole, ma noi artisti – prosegue l’artista - mettiamo sempre in risalto le solite località di Gallipoli, Porto Cesareo, Castro e così via, trascurando questa parte di costa che offre paesaggi mozzafiato che vale la pena vedere; quando abbiamo mostrato alcune immagini a Alessandra – continua Blazon -, è rimasta a bocca aperta ed è stato per lei un amore a prima vista».

C’è una seconda ragione che ha spinto a Manduria una delle migliori reggae band italiane con l’interprete di successo leccese: «Abbiamo accolto l’invito dell’amico Mimmo Breccia con cui da sempre condividiamo la passione per la musica e per la natura; con Mimmo – racconta Angelo dei Boomdabash – abbiamo condiviso numerose battaglie in difesa dell’ambiente, l’ultima la manifestazione di un anno fa a Torre Colimena contr lo scarico a mare del depuratore». In questi giorni il fondatore di Manduria Noscia ha fatto da cicerone alla produzione occupandosi anche della logistica e dell’ospitalità. «Se il video avrà successo lo dovremo anche all’amico Mimmo», conclude Blazon.