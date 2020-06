​Mercato settimanale: commercianti del viale Aldo Moro osservati a vista

«Se gli ambulanti del mercato settimanale non rispetteranno le regole imposte dalle norme sul distanziamento, l’attività sarà sospesa». Con questo avvertimento ieri il comandante della polizia municipale di Manduria, Enzo Dinoi, ha aperto l’incontro tenuto nella sala riunioni del municipio di Manduria con la presenza dei rappresentanti di categoria, associazioni e sindacati. L’ultimatum è il seguito degli incidenti avvenuti martedì scorso, sul viale Aldo Moro, quando un paio di commercianti, non manduriani, si sono rifiutati di occupare il posto loro assegnato rimodulato per le restrizioni anti Covid, provocando un’accesa discussione degenerata in atti di violenza nei confronti di alcuni vigili urbani. «Se la cosa si ripete anche domani (oggi per chi legge, Ndr), faccio chiudere tutto», ha detto il comandante Dinoi che a seguito di quell’episodio avrebbe presentato una denuncia alla Procura della Repubblica.



I rappresentanti degli ambulanti presenti hanno condannato l’atteggiamento dei loro colleghi invitando le forze dell’ordine, se si dovesse ripresentare lo stesso incidente, a ritirare il permesso e sospendere la licenza agli autori di tali atteggiamenti. L’esponente della Confesercenti, Giuseppe Nuzzo, si è impegnati a contattare i protagonisti delle intemperanze di martedì scorso invitandoli a calmarsi avvertendoli del rischio che corrono qualora dovessero ripetersi le scene di martedì scorso.

I rappresentanti di Confesercenti (Ernesto Soloperto e Giuseppe Nuzzo), Cisl Felsa e Cisl Fiva (di Confcommercio non era presente nessuno), hanno poi affrontato con la responsabile delle attività produttive, avvocatessa Antonietta Andriani, la questione del mercatino estivo a San Pietro in Bevagna. Dopo una breve discussione si è deciso di avviare un bando pubblico per l’assegnazione di una trentina di posti disponibili nel mercatino lungo la strada che costeggia Piazza delle Perdonanze a tutti i titolari di licenza ambulante. Sarebbe stata scartata, infine, l’ipotesi ventilata in questi giorni di uno spostamento degli extracomunitari nell’area delle Benedettine che resterà zona parcheggio. Scongiurata anche la richiesta del Durc (il documento di regolarità dei pagamenti e versamenti erariali e contributivi), tra i requisiti per partecipare all’avviso pubblico. Tutti i presenti, infine, hanno chiesto maggiori controlli per impedire l’abusivismo commerciale che già domenica mattina ha dato il suo primo segnale occupando ogni spazio disponibile del centro di San Pietro in Bevagna.