​Servizio Civile, Provincia capofila dei comuni ma non di Manduria

Il Comune di Manduria escluso dai progetti per il servizio civile universale indirizzato a giovani dai 18 ai 28 anni. Sono stati invece riconosciuti come sede accreditata i comuni di Taranto, Avetrana, Castellaneta, Crispiano, Leporano, Maruggio, Pulsano e Torricella sui quali saranno distribuite ben 52 sedi di attuazione dei progetti sotto il coordinamento della Provincia di Taranto in qualità di ente capofila.



Non è dato sapere se il comune Messapico sia stato escluso o si è autoescluso non presentando domanda al bando che scadeva il 20 maggio scorso.

I progetti avranno una durata di 12 mesi, per un monte ore pari a 1400, durante i quali ogni volontario ha diritto a un assegno formativo di 433 euro al mese, copertura assicurativa e riconoscimento del Servizio Civile all'interno di numerosi concorsi pubblici. Per questi giovani è sicuramente un’occasione di crescita personale garantita da una formazione civica, sociale, culturale e professionale, che permette loro di essere impegnati, presso le sedi accreditate, nella realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà e cooperazione sociale.

I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli enti accreditati possono proporre i progetti sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.