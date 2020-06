​Bradanico Salentina, pronto il progetto definitivo del tratto Messapico

Il comune di Manduria ha redatto il progetto esecutivo che consentirà all’Anas di avviare le procedure di gara per i lavori di recupero della strada Bradanico-Salentina che collegherà Grottaglie con la città Messapica sino al congiungimento con San Pancrazio Salentino. L’ufficio tecnico diretto dall’ingegnere Claudio Ferretti ha completato lo studio attuando tutte le prescrizioni segnalate dall’ente appaltante.

I principali interventi previsti dal progetto in questione, riguardano il completamento dell’asse principale e lo svincolo finale in corrispondenza dell’immissione del tronco con il vecchio tracciato della Statale 7 Ter e in particolare la realizzazione del sovrappasso ferroviario della linea ferrata Francavilla Fontana - Lecce; la realizzazione delle rampe di collegamento e delle strade di servizio (complanari); la realizzazione del tratto finale, funzionale all’innesto dell’opera con il successivo innesto esistente in direzione San Pancrazio. Gli interventi in questione ricadono in zona agricola pertanto la commissione straordinaria con potere di Consiglio ha provveduto ad approvare la relativa variante al Piano regolatore generale.